Максим Решетников указал на признаки перегрева российской экономики

Кандидат в министры экономического развития России Максим Решетников отметил, что у экономики РФ есть признаки перегрева, но она все равно развивается даже при более высоком уровне инфляции, пишет «Прайм» .

Решетников во время выступления в Госдуме поделился мнением, что в текущих реалиях неправильно противопоставлять Центробанк, который держит с декабря 2023 года ключевую ставку на уровне 16%, и промышленность, так как стабильность российской экономике можно обеспечить только в совокупности. По словам кандидата на должность министра экономики развития РФ, в настоящее время у экономики есть признаки перегрева.

«Мы должны видеть ситуацию, может быть, более выпукло, более объемно, потому что ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, с нашей точки зрения признаки перегрева есть, хотя, например, ограничения с точки зрения рынка труда, с нашей точки зрения, не столь существенны, как предполагается», — подчеркнул Решетников.

Спикер считает, что экономика сможет развиваться, даже если уровень инфляции станет выше, чем есть сейчас. Центробанк со своей стороны делает все, чтобы инфляция составляла 4%. Ожидается, что с 2025 года этого уровня удастся достигнуть.

Ранее сообщалось, что Максим Решетников в новом составе российского правительства останется на должности министра экономического развития. На данный пост его назначили в 2020 году.