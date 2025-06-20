На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов принял участие в сессии «Медиамоделирование экономики: проект или образ в медиа — что важнее для успеха?». В ходе дискуссии эксперты обсудили влияние современных медиа на восприятие проектов, формирование инвестиционных ожиданий и их роль как самостоятельного фактора в экономических процессах.

В своем выступлении Иксанов перефразировал известное высказывание Дэниэла Бурстина: «Раньше вещь не существовала, пока ее не показали по телевизору, а сегодня — пока о ней не написали в Telegram». По его словам, медиапространство превратилось в ключевой инструмент управления вниманием.

«Мы не просто фиксируем события, мы задаём им рамку, придаём смысл и запускаем механизмы экономического участия», — сказал он.

Иксанов отметил, что сегодня медиа — это не просто посредник, а полноценная инфраструктура доверия. Работа редакций напрямую влияет на инвестиционные решения, потребительский выбор и общественные тенденции. В качестве примера он привел проект SHOT Проверка, который на основе обратной связи от аудитории инициирует расследования и меняет поведение бизнеса.

Также в ходе обсуждения глава News Media Holding затронул тему кино и сериалов как инструментов формирования восприятия.

«в условиях переизбытка новостей именно художественные форматы — фильмы и сериалы — способны оказать на аудиторию самое продолжительное и эмоциональное воздействие. Это контент, который формирует память, интерпретацию событий и в итоге — общественное мнение», — подчеркнул Иксанов.

Медиаменеджер обратил внимание на то, что в России пока нет культуры долгосрочных медиаинвестиций в отраслевые и имиджевые нарративы, в отличие от Голливуда, где кино активно используется как инструмент мягкой силы. Он считает, что российскому бизнесу необходимо активнее участвовать в создании подобных проектов, которые не только продвигают товары, но и выстраивают устойчивое позиционирование компаний и отраслей.

«Мы часто мыслим краткосрочно, а медиа — особенно кино — требуют вложений на перспективу. Но именно эти вложения формируют культурную память, ценности и доверие. Если мы не расскажем свою историю — ее расскажут за нас», — отметил Иксанов.

Завершая дискуссию, он акцентировал важность системного подхода к медиапозиционированию и предложил уделить больше внимания проверенным каналам распространения информации.

«Сегодня мы живем в эпоху, когда внимание рассеяно, а достоверность данных не всегда очевидна. Будущее — за верифицированным контентом и сертифицированными платформами. Это основа стабильной информационной и экономической среды», — резюмировал Иксанов.