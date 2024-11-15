Майнинг криптовалют в России приравняли к операциям с ценными бумагами

Правительство России одобрило проект поправок к правилам налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Изменения внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации.

«Принято решение о целесообразности налогообложения финансового результата от майнинга, как наиболее справедливо отражающего результаты этой деятельности», — указали в Минфине.

В ведомстве добавили, что вопрос обсуждали с представителями предпринимательского сообщества для соблюдения баланса интересов бизнеса и государства.

В новой версии закона, цифровая валюта будет признаваться имуществом. Доходы от операций с ней значатся наравне с доходами от операций с ценными бумагами. Ставка НДФЛ при налогообложении не будет превышать 15%, уточнили в сообщении.

Ранее российский кабмин рассматривал запрет майнинга криптовалюты в ряде российских регионов из-за энергодефицита.