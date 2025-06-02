«Магнит» продал агрокомпанию «Москва на Дону» в Липецкой области

Компания занимается выращиванием овощей открытого грунта в Липецкой области. Новым владельцем стал агрохолдинг «Доминант» Павла и Светланы Демидовых, а данные о сделке уже замечены в ЕГРН.

Стоимость приобретенного актива могла оцениваться в 650 млн руб. за 1,3 тыс. га земли с орошением, техникой и хранилищем. Новый собственник, компания «Доминант», вошел в топ-20 самых крупных землевладельцев России.

«Магнит», в свою очередь, принял решение сосредоточиться теперь на тепличном производстве. Овощи для борщового набора компания будет приобретать по контрактам у сторонних производителей.