Магазины в Петербурге готовятся к повышению цен на спиртное

С 1 января 2026 года акцизы на алкоголь в России вырастут. Рынок спиртного в Санкт-Петербурге готовится к повышению цен, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным Петростата, цены на отечественное игристое вино и водку в Северной столице уже выросли за год. Вдобавок ко всему в начале 2026 года ставки акцизов значительно поднимутся, например, для тихих вин — сразу на 31%, для плодовых вин и винных напитков — на 11,5%.

Крупные ретейлеры будут поднимать цены на спиртное постепенно. Поэтому эффект от новых ставок акцизов станет заметен к марту 2026 года.

Эксперты отмечают, что покупатели могут воспользоваться текущим периодом и предновогодними распродажами, чтобы купить спиртное по более низким ценам. На полках появляются вина, которые стоят дешевле прошлогодних. Низкие цены связаны с курсом валют, скидками от производителей и т. д.

Ранее россиянам посоветовали запасаться шампанским на Новый год уже сейчас, чтобы существенно сэкономить перед праздниками. Эксперты посоветовали обратить внимание на российские марки. Их логистика короче, а зависимость от колебаний валютного курса — меньше.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.