Магазины 7-Eleven могут открыться в России в 2026 году

Магазины сети 7-Eleven могут появиться в России уже в 2026 году. Компания зарегистрировала в стране восемь товарных знаков и логотип, сообщает SHOT .

7-Eleven зарегистрировала фирменные полоски, которые вывешиваются на магазинах. Из-за ошибки с переводом на русский язык оформить регистрацию получилось только со второго раза.

7-Eleven — это компания, которая управляет сетью магазинов шаговой доступности в США и Канаде. В 1991 году контрольный пакет акций выкупила японская компания. На сегодня в 17 странах открыто 83 485 магазинов 7-Eleven.

Ранее стало известно, что в некоторых бюджетных магазинах «ТВОЕ» можно снова найти одежду ушедших из России марок: Stradivarius, Bershka, Zara, Oysho и Massimo Dutti. Эти марки продаются сейчас в девяти точках в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Тольятти и Краснодаре.

