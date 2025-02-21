Maer купил холдинг, в который входят «Новые Известия» и «Росбалт»

Информация о приобретении «Премьермедиаинвест» подтверждается данными системы «СПАРК-Интерфакс». Это первый опыт работы Maer Group в медиасфере, поскольку ранее компания специализировалась на наружной рекламе.

Генеральный директор Maer Константин Майор отметил, что объединение возможностей двух холдингов позволит существенно расширить охват аудитории. Представители компании также сообщили, что управление приобретенными активами 1MI будет осуществляться командой МАЕР.

Важно отметить, что редакционная независимость изданий, входящих в холдинг 1MI, будет полностью сохранена, а Maer не планирует вмешиваться в их политику. Слияние позволит компании Maer достичь принципиально нового уровня в развитии современных медиа, над которыми велась работа в последние годы. Взаимное обогащение опытом и ресурсами обеих компаний создаст мощный синергетический эффект для дальнейшего развития.