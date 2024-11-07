Лут: сбор риса в России близок к рекорду

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что в стране уже собрано порядка 1,2 млн тонн риса. Сбор близок к рекорду за всю историю современной России, сообщает пресс-служба правительства РФ .

Сейчас осенние полевые работы завершаются. По итогам года сбор зерновых составит порядка 130 млн т в чистом весе, в том числе 83 млн т пшеницы. Результат станет одним из лучших в новейшей истории России.

Помимо пшеницы и риса, также был собран урожай масличных культур. Из них соя и рапс приблизятся к рекордным значениям. Также собрали порядка 44 млн т сахарной свеклы, из которой произведут 6,3–6,4 млн т сахара.

Кроме того, собрано более 7 млн т картофеля, порядка 7,4 млн т овощей и около 1,7 млн т плодов и ягод в организованном секторе.

Сев озимых культур практически завершен, он продолжается только в регионах Юга, Северного Кавказа и Центральной России. Засеяно более 19 млн га, этот показатель увеличится до 20 млн га по итогам года. Продолжает расти производство скота и птицы. Увеличивается доля семян отечественной селекции.

Обновлять технику аграриям помогают льготное кредитование и другие программы. В 2024 году на субсидии им предусмотрено 92,2 млрд рублей, из которых 83% уже перечислено.

Ранее Лут призвала ставить свечи за урожай из-за дефицита дождей. По ее словам, сев проходит тяжело из-за недостатка влаги.