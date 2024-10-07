Глава Минсельхоза РФ призвала ставить свечи за урожай из-за дефицита дождей

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут призвала ставить свечи за урожай в связи с тяжелым севом озимых в этом году, сообщает « Интерфакс ».

По ее словам, в 2024 году планируется посеять 20 млн га, как и в прошлом году. Однако сев проходит тяжело из-за недостатка влаги. Лут отметила, что сеять приходится практически в песок.

Министр уточнила, что в ряде регионов, где располагаются посевы озимых, столкнулись с проблемой отсутствия влаги. Дождь там не шел примерно с апреля.

«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье (Илье-пророку — ред.) за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — сказал Лут.

Однако она добавила, что 20 млн га озимых все же будут посеяны. Главный вопрос заключается в том, что будет со всходами, которые зависят от наличия дождей.

Министр отметила, что в этом году Россия столкнулась с различными природными явлениями, влияющими на урожай: заморозками, засухами, песчаными бурями и т. д. В таких условиях главной задачей становится изучение влияния биотехнологий на климат.

Ранее эксперты оценили ситуацию в аграрном секторе РФ. По их мнению, небольшой урожай бобовых и зерновых культур в России, выдавшийся в 2024 году, не приведет к катастрофе.