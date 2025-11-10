«Лукойл» объявил форс-мажор из-за санкций — Reuters
«Лукойл» объявил форс-мажор на нефтяном месторождении Западная Курна-2 в Ираке из-за западных санкций, утверждает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. В российской компании-нефтегиганте пока не комментировали эту информацию.
В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в санкционный список. По информации журналистов, с тех пор Ирак якобы прекратил «денежное и нефтяное» взаимодействие с российской нефтяной компанией.
«В прошлый вторник „Лукойл“ направил официальное письмо в министерство нефти Ирака, в котором говорится, что существуют форс-мажорные обстоятельства, мешающие компании продолжать нормальную работу на месторождении Западная Курна-2», — пишет американское агентство.
Если причины форс-мажора не устранят в течение полугода, то «Лукойл» прекратит нефтедобычу в Ираке и покинет проект, добавил источник из местной нефтяной сферы.
Ранее западные СМИ сообщали, что Турция стала сокращать закупку российской нефти после введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти».
