Лукашенко предложил построить в Белоруссии АЭС для новых регионов РФ
Фото - © РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко предложил на востоке Белоруссии построить атомную электростанцию для новых российских регионов, сообщает БЕЛТА.
Об этом белорусский лидер заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции. Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что «Росатом» уже подготовил несколько вариантов развития белорусской атомной энергетики. В случае положительного решения Минск незамедлительно приступит к строительству нового энергоблока или всей станции, если возникнет необходимость на западе России и в освобожденных регионах.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодаря России республика стала действительно ядерным государством.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.