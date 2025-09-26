Лукашенко предложил построить в Белоруссии АЭС для новых регионов РФ

Об этом белорусский лидер заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции. Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что «Росатом» уже подготовил несколько вариантов развития белорусской атомной энергетики. В случае положительного решения Минск незамедлительно приступит к строительству нового энергоблока или всей станции, если возникнет необходимость на западе России и в освобожденных регионах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодаря России республика стала действительно ядерным государством.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.