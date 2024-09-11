Логистика вошла в тройку сфер с наиболее высокой потребностью в сотрудниках

Количество вакансий в логистике выросло на 52% за первое полугодие 2024 года

Транспортно-логистическая сфера в РФ остро нуждается в кадрах. Только за первые шесть месяцев 2024 года количество вакансий в отрасли выросло на 52%, сообщают «Известия» .

По востребованности сотрудников логистика уступает только промышленности и строительству. По данным сервиса hh.ru, на платформе размещено 312,5 тыс. объявлений о поиске работников. Чаще всего работодатели ищут упаковщиков, кладовщиков, квалифицированных логистов и менеджеров.

Почти в 3 раза выросло число вакансий для диспетчеров и приемщиков товара на сервисе «Авито Работа». С начала года также растут предложения для водителей грузовых автомобилей и спецтранспорта, велокурьеров и экспедиторов.

За год увеличился и средний уровень зарплаты для сферы логистики — на 55% — до 106,2 тыс. рублей. При этом для водителей встречаются и зарплаты в 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России новые сотрудники в сфере жилищно-коммунального хозяйства стали зарабатывать на 13% больше, чем год назад. Оплата труда работников составляет 53 236 рублей в месяц при графике с полным рабочим днем.