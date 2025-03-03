Логистические компании РФ получат господдержку на перевозки в Латинскую Америку

Стартовал прием заявок по специальной программе господдержки при транспортировке по международным транспортным коридорам. Логистические компании смогут получить компенсацию за предоставляемые ими скидки на перевозку промышленной и сельскохозяйственной продукции по приоритетным международным транспортным коридорам в страны Латинской Америки и Африки. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Соответствующее решение утвердил Минпромторг России. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки.

Прием заявок на получение господдержки организован в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Прием заявок продлится до 18:00 (мск) 24 марта.

«Новая мера направлена на предоставление экспортерам дешевого и регулярного логистического сервиса. Это касается маршрутов в приоритетные дружественные страны, где поставка продукции с учетом их удаленности была экономически необоснованна. Мы рассчитываем, что такая мера позволит нам расширить присутствие российской промышленной и агропромышленной продукции в новых перспективных для российского экспорта регионах», — подчеркнул статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов.

Перевозчики смогут компенсировать сумму скидки, предоставленной ими компании-экспортеру. Предоставление господдержки будет осуществляться на конкурсной основе.

Претендовать на поддержку смогут российские логистические компании, оказывающие услуги по морской перевозке продукции в контейнерах по международным маршрутам из морских портов Балтийского моря или Азово-Черноморского бассейна, расположенных на территории РФ, в порты приоритетных стран. В число таких стран в 2025 году вошли Никарагуа, Сенегал, Венесуэла, Бразилия, Куба, ЮАР и Танзания.

«Латинская Америка и Африка — перспективные, быстрорастущие рынки, на которые ориентируется все больше экспортеров. В этой связи перестройка логистики и раскатка новых маршрутов — это приоритетные задачи государства, и мера поддержки, которая пилотируется в этом году, позволит реализовать экспортный потенциал российской продукции на внешних рынках», — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Поддержка перевозок по приоритетным маршрутам запускается в рамках федерального проекта «Создание зарубежной инфраструктуры» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

Подробности о новой мере поддержки бизнес может найти на сайте РЭЦ по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент из иностранных инвесторов в Подмосковье присутствуют три страны — это Китай, Индия и Беларусь.

"Взаимоотношения между Россией и Белоруссией сейчас как никогда важны, и мы видим, что наши лидеры делают все ради того, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет наших любимых стран. Кроме политической повестки, у нас достаточно заметное экономическое сотрудничество. Белорусские предприятия инвестируют в Подмосковье, чему мы очень рады", – заявил Воробьев.