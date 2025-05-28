Логичный этап: как обжаловать отказ в лицензии на спиртное в Подмосковье онлайн

В Московской области появилась возможность обжаловать решение об отказе в выдаче лицензии на алкоголь путем заполнения онлайн-формы в личном кабинете на региональном портале. Это достаточно логичный этап, сообщил РИАМО управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

Подмосковье является одним из передовых субъектов РФ, который осуществил выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции через региональный портал госуслуг. На сегодняшний момент вся процедура получения лицензии на алкоголь происходит полностью удаленно, без посещения лицензирующего органа.

«Иногда даже выездная оценка соответствия объекта происходит полностью в удаленном формате. Обжалование отказа посредством заполнения онлайн-формы выглядит достаточно логичным этапом», — рассказал эксперт.

Пока данная возможность никак не влияет на срок рассмотрения жалобы, он по административному регламенту министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области остается прежним и составляет 15 рабочих дней.

«Онлайн-форма пока что является приятным техническим дополнением, но не более того. Для улучшения процедуры хочется, чтобы для жалоб, поданных путем заполнения онлайн-формы, были установлены укороченные сроки», — заключил Терентьев.

Новая опция уже появилась на портале госуслуг Московской области. Теперь юридические лица, которые ранее воспользовались услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя, могут обжаловать решение ведомства онлайн, если не согласны с ним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.