Любители обновок: россияне активно покупают одежду и обувь, несмотря на рост цен

Рост цен на одежду и обувь в России не повлиял на спрос

Цены на одежду в российских магазинах в 2024 году выросли на 11%, а обувь подорожала на 14%. Однако это не повлияло на спрос у российских потребителей, которые все равно готовы обновлять гардероб, рассказал эксперт по ритейлу Виталий Костичев. Об этом сообщает АБН24 .

По словам эксперта, ценники растут в связи с увеличением затрат на материалы, логистику, маркетинг, в итоге поднимается себестоимость товаров. К тому же отрасль сильно зависит от импортных расходников — тканей, фурнитуры и прочего.

«Все быстро меняется. К примеру, закупочная цена может резко вырасти всего за месяц», — пояснил Костичев.

В то же время он отметил, что подорожание не повлияло в целом на желание россиян покупать обновки. Так, в прошлом году в РФ было продано одежды и обуви на 4,1 трлн рублей, эти траты заняли 14% от всех расходов на непродовольственные товары.

Эксперт добавил, что покупатели обращают большое внимание на качество товара, поэтому сократить затраты за счет более дешевых материалов у производителей не получится.