Лимоны подорожают в России на 25% из-за неурожая и дорогой логистики

Из-за плохого урожая в Турции и сложностей в доставке из Египта лимоны подорожают в России на 25%, сообщает Mash .

Эти фрукты экспортируют в страну в основном из Турции и Египта. 8 апреля Анкара временно прекратила поставки лимонов в другие страны из-за непогоды и неурожая. Но позднее вывоз разрешили. При этом из-за сложностей цена оптовых поставок продукции сравнялась с рыночной — 180 рублей. На рынке она будет уже 220–230 рублей. Хотя месяц назад их стоимость составляла 130–140 рублей за 1 кг.

Заменить на египетские пока не получается, для этого нужно решить сложности с логистикой. Кроме того, лимоны из Египта кислее и часто зеленого цвета (а такие непригодны для употребления в пищу). Но и они будут дороже — по 180–200 рублей за кг из-за логистики.

Из Китая привозят лимоны самого высокого качества. Но эти фрукты дороже турецких. Их стоимость — 350 рублей за 1 кг.

Кроме того, альтернативными поставщиками цитрусовых могли бы стать еще Аргентина или ЮАР.