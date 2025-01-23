Ликсутов: завод импортозаместил безредукторную лебедку при поддержке Москвы

Опытные образцы безредукторных лебедок удалось произвести на столичном Карачаровском механическом заводе (КМЗ) в рамках импортозамещения. Эти подъемные механизмы используют для вертикального транспорта, они дают высокий комфорт эксплуатации, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что в мегаполисе постоянно работают над созданием востребованных и технологичных решений, необходимых различным отраслям экономики.

«Лифтостроительные компании выпускают качественную и современную продукцию, а также создают инновационные компоненты. Разработка одной из крупнейших лифтостроительных компаний России предназначена для пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 кг и скоростью 1,6 м/c, стандартной для 15-30-этажных домов. Серийный выпуск комплектующих для обеспечения собственных нужд будет налажен в 2025 году», — сказал Ликсутов.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Главные отличия безредукторных лебедок — это экономия пространства, высокая энергоэффективность и комфорт для пассажиров. Его достигли благодаря снижению шума и уровня вибраций.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, в городе создают все необходимые условия для роста и развития лифтостроительной отрасли.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Компаниям доступен широкий пул финансовых и нефинансовых инструментов поддержки, в частности, работает механизм офсетного контракта. Например, с Карачаровским механическим заводом Москва заключила долгосрочные контракты на закупку лифтов для программы капитального ремонта и реновации. По условиям контрактов, компания вложит свыше 2,1 млрд рублей в приобретение необходимого оборудования и увеличение производственных мощностей», — заявил Гарбузов.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Подготовка конструкторской документации, выявление, какие узлы и детали необходимо производить самостоятельно, оснастка и разработка технологических процессов для выпуска безредукторных лебедок заняли у специалистов КМЗ всего полгода.

«Задача по освоению выпуска безредукторных лебедок на базе завода была поставлена в 2024 году в целях локализации производства. Изготовление собственной лебедки на КМЗ поднимет этот показатель до 85%. Раньше такие лебедки закупали у европейских и китайских производителей. Организация собственного производства позволяет решить вопрос логистики и оперативной замены компонентов в процессе обслуживания», — пояснил генедиректор ООО «РУ КМЗ» Дмитрий Сидельковский.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва является крупнейшим в РФ индустриальным и научно-инженерным центром. На ее территории запущено свыше 4,5 тыс. промпредприятий, где трудятся более 750 тыс. человек. Каждый год в столице открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестпроектов.