Ликсутов: в Москве растет производство лифтов

В начале текущего года предприятия Москвы нарастили производство подъемных машин почти на 10%. Такой рост стал возможным благодаря активной поддержке отрасли городскими властями, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что лифтостроение — важная часть промышленного сектора столицы, обеспечивающая оборудованием не только Москву, но и другие регионы страны.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает отрасль, благодаря чему предприятия создают инновационные модели лифтов, реализуют уникальные проекты и регулярно наращивают выпуск устройств. В январе 2025 года в столице выпустили около тысячи подъемных машин, что на 9,5% превышает результаты аналогичного периода 2024 года», — рассказал Ликсутов.

Городская поддержка включает более 20 мер, как финансовых, так и нематериальных. Среди них — льготные инвестиционные кредиты от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, специальные статусы для предприятий, льготная аренда земли для строительства в рамках крупных инвестиционных проектов и другие программы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в 2024 году территория Карачаровского механического завода, одного из ведущих российских производителей лифтового оборудования, была включена в состав особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Сегодня на его базе успешно формируется кластер вертикального транспорта и лифтостроения — первый в России. Он позволит ускорить развитие и локализацию производства необходимых стране машин и их компонентов», — отметил Гарбузов.

Сейчас КМЗ приступил к модернизации производства: более 100 единиц устаревшего оборудования заменят на современные автоматизированные линии. Это позволит расширить ассортимент продукции и увеличить выпуск до 5 тыс. лифтов в год, а в будущем — наладить производство более 10 тыс. подъемных устройств и обеспечить рынок комплектующими.

Еще одно ключевое предприятие отрасли — «Щербинский лифтостроительный завод», лидер в производстве пассажирских и грузовых лифтов для жилых и коммерческих зданий. С момента основания завод выпустил свыше 250 тыс. машин. Помимо серийных моделей, предприятие выполняет и спецзаказы.

Например, в этом году завод изготовит 100 специализированных подъемников для ветроустановок госкорпорации «Росатом». Они предназначены для обслуживающего персонала и транспортировки грузов внутри башен ветрогенераторов высотой более 90 м. Новые подъемники способны перевозить грузы массой до 240 кг со скоростью 18 м/мин. Их конструкция позволяет проводить монтаж одновременно со строительством башни, что ускоряет процесс ввода объектов в эксплуатацию.