Ликсутов: столичные компании наращивают выпуск хлебобулочных и мучных изделий

Объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, что обеспечивает жителей свежими и качественными продуктами. В первом квартале 2025-го отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличились на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Так, в январе–марте 2025 года столичные компании произвели более 126 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе полуфабрикатов, а также свыше 73 тыс. тонн продукции кратковременного хранения. Столь динамичный рост — следствие активной поддержки отрасли, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Например, в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. Здесь будут размещены предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд», — подчеркнул Максим Ликсутов.

За первый квартал текущего года объем выпуска хлебобулочных изделий недлительного хранения превысил 73 тыс. тонн, выпуск пирогов, пирожков и пончиков увеличился на 22,8%, булочных изделий из пшеничной муки — на семь процентов, а объем сдобных изделий — почти на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице функционирует более 320 предприятий пищевой промышленности, на которых трудится порядка 65 тысяч сотрудников.

«Город активно поддерживает развитие предприятий пищевой промышленности и внедрение современных технологий, что способствует их модернизации и повышению производительности. В результате, за первый квартал 2025 года объем производства хлебобулочных изделий демонстрирует положительную динамику: выпуск пирогов увеличился на 22,8%, продукции из пшеничной муки — на семь процентов, а объем сдобных изделий — на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем отгрузки превысил 30,2 млрд рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли», — добавил Анатолий Гарбузов.

В первом квартале 2025 года ОАО КБК «Черемушки» продемонстрировало впечатляющий рост, успешно увеличив объем отгрузки хлебобулочных изделий — более 28 тысяч тонн продукции, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении объем продаж превысил три миллиарда рублей, увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом. Комбинат ежедневно снабжает горожан свежей и качественной продукцией, производя более 100 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в день, что подтверждает его стабильную работу и важную роль в жизни города.

К числу ведущих предприятий пищевой отрасли в Москве относятся такие крупные компании, как хлебобулочный комбинат «Добрынинский», булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», производитель здоровой выпечки «Другой хлеб» и многие другие. Помимо этого, в столице функционирует Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности, который занимается проведением научных исследований в области производства хлеба и мучных изделий, а также разработкой современного хлебопекарного оборудования.