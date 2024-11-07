Ликсутов: резиденты столичной ОЭЗ занимают важное место в международной торговле

Столичные компании из особой экономической зоны «Технополис Москва» являются не только лидерами по стране, но и занимают существенное место в международной торговле. При этом речь идет о высокотехнологичных продуктах, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Например, ряд предприятий занимается производством косметологических средств. Многие предприятия занимаются микроэлектроникой, создают современные экраны, делают планшеты с высокой долей локализации в Москве. Мы безусловно все такие предприятия поддерживаем», — заявил Ликсутов в интервью «Москве 24».

Он подчеркнул, что в столице работает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который оказывает предприятиям финансовую поддержку. Популярностью пользуется компенсация по льготным инвестиционным кредитам. Программа работает по принципу «3-3-3» — это означает, что часть средств от кредита компенсируется по ставке в 3% годовых на срок до 3 лет в размере до 3 млрд рублей.

Также условия позволяют заводам наращивать выпуск высокотехнологичной продукции и товаров первой необходимости. На выделенные средства компании закупают новое оборудование, строят новые промплощадки или занимаются реорганизацией, а также выходят на новые экспортные рынки.

Сегодня в ОЭЗ «Технополис Москва» работает более 220 предприятий, свыше 110 имеет статус резидента и получает налоговые преференции. В ближайшие 5 лет расширение территорий ОЭЗ позволит разместить более 200 новых компаний — потенциальных резидентов «Технополиса Москва». Будет введено в эксплуатацию около 3,8 млн кв. м промышленной и офисно-лабораторной недвижимости, создано около 80 тыс. новых рабочих мест.

Пример очень важного производства — компания «Моторика», которая занимается разработками в сфере кибермедицины и нейротехнологий, производством протезов для верхних и нижних конечностей.

В свою очередь, компания «Медплант» разработала уникальный портативный прибор для контроля состояния пациента при проведении искусственной вентиляции легких — прибор можно использовать как в стационаре, так и в полевых условиях. Портативную систему ультразвуковой диагностики разработал резидент ОЭЗ НПО «Сканер».