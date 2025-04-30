Ликсутов: промпроизводство в Москве выросло на 5%

В первые три месяца 2025 года промышленное производство в Москве выросло на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший рост продемонстрировали предприятия химической, легкой, электротехнической, машиностроительной и других отраслей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по инициативе Мэра Сергея Собянина в городе реализуется комплексная программа развития промышленности, которая укрепляет позиции Москвы как главного индустриального центра страны.

«Мы открываем новые высокотехнологичные заводы, создаем дополнительные рабочие места и отмечаем устойчивый рост индекса промышленного производства. За первый квартал 2025 года он увеличился на 5%, что стало возможным благодаря вкладу обрабатывающих предприятий, которые показали прирост почти на 7%», — рассказал Ликсутов.

В частности, компании нарастили производство электрооборудования, станков, текстиля, косметики и других востребованных товаров.

За отчетный период столичные предприятия выпустили более 597 тыс. пар обуви, около 2,7 тыс. лифтов, свыше 2,1 млн вязаных и трикотажных изделий, порядка 5,5 тыс. т сыра, примерно 65 тыс. т муки, а также более 42 тыс. т кондитерской продукции.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в январе–марте 2025 года отгрузка товаров предприятиями выросла на 5,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом рост наблюдается практически во всех ключевых сферах.

«В сегменте пищевой промышленности зафиксирован рост отгрузок на 16,3%, в секторе производства одежды — на 72,1%, а поставки лекарств увеличились на 37,4%, что говорит о сбалансированном развитии промышленного комплекса столицы», — отметил Гарбузов.

Москва остается главным промышленным и научно-техническим центром России: здесь работают более 4,5 тыс. предприятий и занято свыше 750 тыс. специалистов. Для поддержки производственного сектора бизнесу доступно более 20 мер господдержки, включая льготное кредитование, аренду земли на особых условиях при реализации крупных инвестиционных проектов (МаИП), получение специальных статусов и другие инструменты.