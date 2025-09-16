Ликсутов: представители технологичных компаний Китая посетили технополис Москвы

Китайские бизнес-представители ознакомились с высокотехнологичными компаниями, работающими в особой экономической зоне «Технополис Москва», и изучили варианты локализации производств на ее площадках. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития промышленной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем экономическое партнерство с дружественными государствами. Совместные инфраструктурные проекты и обмен опытом укрепляют технологический суверенитет России.

«Продемонстрировали нашим партнерам из Китая ключевые преимущества размещения производства и получения статуса резидента в ОЭЗ „Технополис Москва“. Сейчас в столичной особой экономической зоне уже работает более 230 высокотехнологичных предприятий», — отметил Ликсутов.

Делегация китайских компаний, чья деятельность связана с биотехнологиями, выпуском газового и электрооборудования, а также металлоизделий, посетила площадку «Печатники». В рамках визита гости осмотрели производства резидентов ОЭЗ — компаний «Аддитивный Инжиниринг», «Лассард» и «Технорэд».

«Аддитивный Инжиниринг» создает продукцию с применением цифровых технологий 3D-печати. Здесь производят корпуса, элементы двигателей, детали для приборов и другие высокотехнологичные изделия. В текущем году компания провела модернизацию своего производства.

На предприятии «Лассард», которое специализируется на выпуске современных лазерных систем и оборудования, гостям продемонстрировали пятикоординатный станок для высокоточной сварки и резки крупногабаритных листовых материалов.

Также делегация побывала в компании «Технорэд», где налажено производство промышленных роботов, предназначенных для облегчения труда персонала и повышения эффективности технологических процессов.

«Китай и Россия являются стратегическими партнерами. Наши страны активно сотрудничают в производстве высокотехнологичной продукции, машиностроении, микроэлектронной продукции и других отраслях. В ОЭЗ „Технополис Москва“ мы познакомились с передовыми разработками резидентов и посетили инновационные предприятия. Также мы обсудили перспективы промышленной кооперации между предприятиями Китая и России, возможности локализации производства на площадках ОЭЗ и развитие совместных научно-исследовательских программ», — рассказал менеджер по развитию бизнеса и стратегии делового центра «Парк Хуамин» — организатора бизнес-миссии Ван Хаожань.

