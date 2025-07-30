Ликсутов: Москва заключила 4-й межрегиональный офсетный контракт

Столичный инвестор локализует в Пермском крае производство российских флокулянтов, необходимых для обработки осадка сточных вод. Проект реализуют по долгосрочному договору со встречными инвестобязательствами. Таким образом будут импортозамещены химкомпоненты, поставляемые в данный момент из-за границы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он назвал межрегиональные офсетные договоры эффективным механизмом выполнения проектов государственно-частного партнерства в области развития высоких технологий в РФ.

«По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина и во взаимодействии с региональными властями мы привлекаем частных инвесторов к созданию уникальных импортозамещающих производств и гарантируем им долгосрочный сбыт продукции. В рамках нового межрегионального офсетного договора инвестор — ГК „НОРКЕМ“ — вложит в освоение производства флокулянтов для обработки осадка сточных вод на территории Пермского края не менее 1 млрд рублей. Москва, в свою очередь, закупит свыше 23 тыс. тонн продукции за 10 лет», — заявил Ликсутов.

Реализация офсета даст возможность для импортозамещения действующих компонентов химических реагентов и отказа от их закупки за рубежом.

«По договору инвестор за счет частных вложений закупит необходимое оборудование и обеспечит производство флокулянтов, используемых для сгущения и обезвоживания осадка сточных вод. Реагенты отечественного производства можно будет использовать не только в городском хозяйстве, но и других отраслях экономики — целлюлозно-бумажной промышленности, нефтедобыче, горно-обогатительной индустрии и сельском хозяйстве», — сказал министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что таким образом в Пермском крае появится современное высокотехнологичное производство, где создадут новые рабочие места. Для этого региона данный офсетный контракт будет первым. При этом федеральную инициативу по развитию контрактов со встречными инвестобязательствами активно поддерживают в Прикамье. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина местное правительство продолжает работать над проектами, которые возможно реализовать по офсетному контракту как внутри региона, так и на межрегиональном уровне.

«Преимущества офсетов мы видим в возможности локализации крупных технически сложных производств, реализации импортозамещения, расширения и модернизации мощностей действующих компаний, производящих инновационную, востребованную продукцию. В обмен инвестор получает гарантированный долгосрочный спрос в производимой продукции или оказываемых услугах со стороны региона», — отметила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

По словам министра, регион понимает, что у него не всегда есть возможность обеспечить достаточный уровень спроса на выпускаемую продукцию.

«В этом случае эффективным механизмом считаем межрегиональные офсетные контракты, в рамках которых возможно объединение потребностей регионов. И в этом направлении Пермский край активно взаимодействует с Москвой», — добавила Чуксина.

В прошлом году Москва первой среди всех российских регионов стала заключать межрегиональные офсетные контракты. Офсет с Пермским краем стал для нее уже 4-м.

«Заключение офсетного договора со встречными инвестиционными обязательствами — важный шаг в реализации нашей стратегии импортозамещения. Соглашение послужит целям создания новых высокотехнологических производств на территории Российской Федерации и поставки потребителям современных отечественных реагентов, включая предприятия жизнеобеспечения. Мы благодарим правительство Москвы, правительство Пермского края и руководство АО „Мосводоканал“ за оказанное нам доверие», — заявил председатель правления АО «НОРКЕМ холдинг» Владимир Дмитриев.

С 2017 года столичным правительством было заключено свыше 30 офсетов, они предусматривают: поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и т. д. Совокупный объем закупки по ним превысит 700 млрд рублей. Кроме того, появится примерно 8 тыс. новых рабочих мест.

По 9 офсетным контрактам инвесторы закончили строительство или модернизацию производств и начали поставлять свою продукцию для нужд мегаполиса.