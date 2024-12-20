Ликсутов: Москва впервые в РФ заключила спецконтракты на поставку лифтов

Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы поставят свыше 45 тыс. лифтов для выполнения Региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Специальные контракты заключаются впервые в РФ, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках реализации специальных контрактов Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы проведут масштабную модернизацию, построят новые производственные корпуса и локализуют серийное производство пассажирских лифтов нового поколения.

«Региональный оператор, в свою очередь, гарантирует закупку не менее 22,7 тыс. лифтов по каждому контракту в течение 10 лет. Реализация специальных контрактов позволит гарантировать поставку качественного лифтового оборудования для выполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы», — прокомментировал Ликсутов.

Условия контрактов

По условиям специальных контрактов поставщики лифтового оборудования возьмут на себя обязательство создать или модернизировать производство лифтов и потратят на эти цели не менее 4 млрд рублей.

«Общий объем закупки по специальным контрактам на поставку лифтов превысит 171 млрд рублей. Предприятия в рамках контракта будут поставлять городу не только современные лифты, но и обязаны локализовать производство ряда комплектующих, а также использовать отечественную микроэлектронику», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Качество лифтов

Все лифты, которые устанавливаются в рамках реализации региональной программы капремонта жилого фонда, соответствуют единому стандарту, это относится и к закупаемому по специальному контракту оборудованию.

«Все лифты, установленные под контролем ФКР Москвы, обладают не только высокими техническими характеристиками, но и современным дизайном. Подъемники отличаются низким уровнем шума и вибрации, плавным разгоном и торможением. Кабины останавливаются четко вровень с полом, их стены покрашены специальной антивандальной краской», — отметил заместитель гендиректора ФКР Москвы Евгений Чуищев.

Он добавил, что также во всех кабинах установлен TFT-дисплей, зеркало и поручень на задней или боковой стене

«ДОМ.РФ активно включен в развитие лифтовой отрасли — мы нацелены на повышение качества подъемных механизмов. Поэтому ЩЛЗ, как самый большой лифтостроительный завод в стране, постоянно разрабатывает и совершенствует технологии, предлагая рынку новые конструктивные решения. Формат заключенного соглашения позволит нам обеспечить стабильную загрузку мощностей завода, усилить работу по линии НИОКР и внести вклад в развитие качества жизни москвичей‎», — резюмировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

С 2017 по 2024 год правительство Москвы заключило свыше 20 офсетных контракта на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой важной для города продукции. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 415 млрд рублей.

На сегодняшний день по 8 офсетным контрактам инвесторы завершили создание производств и начали поставки продукции.