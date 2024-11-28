Ликсутов: Москва поставляет в Северную Африку лекарства и оборудование

На протяжении 8 месяцев 2024 года промэкспорт российской столицы в страны Северной Африки увеличился на 31%. В регионе популярна медицинская продукция — московская промышленность удвоила поставки медтехники и фармпрепаратов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город активно способствует развитию торгово-экономических отношений между столичными предприятиями с дружественными странами. Благодаря поддержке московские производители ускоренными темпами наращивают промышленный экспорт в государства Северной Африки. По итогам января-августа 2024 года поставки выросли на 31%. Более чем в 2 раза увеличился объем экспорта фармацевтики и медицинской техники», — сказал Максим Ликсутов.

Он добавил, что промышленники столицы поставляют в Северную Африку терапевтическое дыхательное оборудование, стоматологические устройства, лабораторные и диагностические реагенты, а также другую продукцию.

В течение 8 месяцев этого года суммарный объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из российской столицы в страны Северной Африки стал больше на 9%. В общей структуре ННЭ в регион порядка 77% приходится на товары промсектора. На данном рынке большей популярностью пользуются электрораспределительные устройства, промоборудование, химические составы, строительные материалы и детали столичного производства.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Анатолий Гарбузов, Египет стал ключевым партнером Москвы.

«По итогам января-августа объем московского несырьевого неэнергетического экспорта в эту страну увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, более чем на 20% выросли поставки продукции приборостроения, на 80% вырос объем экспорта лекарственных средств и диагностических реагентов», — пояснил Гарбузов.

Всего за 8 месяцев текущего года экспорт промышленных товаров в Египет увеличился на 33%.

C 2022 года, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, производители несырьевой неэнергетической продукции из российской столицы переориентировали экспорт и нашли новых партнеров на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Государство активно помогает столичным экспортерам. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» является целым комплексом мер по логистической, страховой, финансовой и информационной поддержке. В рамках национального проекта действует цифровая платформа «Мой экспорт». На портале можно бесплатно получить аналитику и консультацию экспертов, помощь в продвижении продукции на международных маркетплейсах. Также можно пройти онлайн-обучение.