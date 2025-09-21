Ликсутов: московский производитель косметики расширяет производственные площади

При поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания АО «СВОБОДА» получила льготный инвестиционный заем для размещения новых производственных мощностей на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что привлечение дополнительных инвестиций в промышленность и размещение в городе высокотехнологичных производств — одна из ключевых задач, поставленных Сергеем Собяниным.

«При поддержке города АО „Свобода“, один из ведущих столичных производителей косметики и средств гигиены, заканчивает возведение целого комплекса производственных объектов, где наладит выпуск современной косметической продукции с использованием новейших технологий. В реализацию проекта компания вложит более 2,1 млрд рублей. В том числе около 100 млн рублей предприятие дополнительно привлекло для завершения строительства. Благодаря содействию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компенсация по кредиту составит 50% от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что всего с 2022 года с предприятием заключено четыре договора о поддержке на общую сумму 520 млн рублей

Новые производственные площади появятся в северо-восточной части города. Там компания наладит выпуск до 400 видов продукции, разработанной в собственном научном центре: косметики, средств для ухода за полостью рта, твердого мыла, шампуней и других товаров.

«Совокупная площадь новых промышленных объектов составит свыше 23,5 тыс. кв. м. На предприятии создадут около 400 рабочих мест и закупят современное оборудование», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2025 году максимальный размер льготного инвестиционного кредита в столице был увеличен с трех до пяти миллиардов рублей, а срок льготного кредитования продлен с трех до пяти лет.

По словам генерального директора АО «СВОБОДА» Евгения Пантелеева, с момента своего основания в 1843 году наша компания переезжает по Москве уже в третий раз. И каждый раз это давало новый импульс для развития и выпуска более технологичной продукции.

«Мы очень признательны городским структурам, чья поддержка помогла в строительстве и перебазировании, практически не прерывая производственного процесса», — сказал Пантелеев.

Всего с 2022 года более 160 столичных предприятий смогли привлечь свыше 260 млрд руб. благодаря льготным инвестиционным кредитам на цели создания и модернизации производств.