Ликсутов: компании ОЭЗ «Технополис Москва» представили продукцию на российском форуме

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» представили свои новейшие разработки на российском форуме «Микроэлектроника-2025», сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Среди разработок – высокотехнологичное фотолитографическое и радиочастотное оборудование, а также микросхемы последнего поколения

«Столица уделяет особое внимание развитию отрасли микроэлектроники, которая играет ведущую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем все условия для продвижения столичной продукции на российском и международном рынках. Так, на форуме «Микроэлектроника-2025» резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» представили высокотехнологичную продукцию – фотолитографическое и радиочастотное оборудование, трансиверы и микросхемы. Благодаря активному участию предприятий в таких выставках инновационныеразработки компаний столичной особой экономической зоны востребованыкак в России, так и за рубежом», – сказал Ликсутов.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» «ЗНТЦ» представил на своем стенде отечественные мультиплексоры и трансиверы, предназначенные для работы сети Интернет. Также компания продемонстрировала возможности своего нового сборочно-испытательного комплекса, на котором проводят испытания, измерения, а также корпусирование микросхем.

На стенде другого резидента ОЭЗ Москвы – «Завода Протон» –повышенный интерес участников выставки вызвало фотолитографическое оборудование. Продукция предприятия пользуется спросом у производителей, выпускающих компоненты для изделий авиакосмической отрасли, а товаров в сфере автомобильной, силовой и потребительской электроники.

Флагманской продукцией стенда еще одной компании-резидента – «Бутис» – стали радиочастотные фильтры, разработанные в этом году. Они позволяют точно выделять нужные и подавлять нежелательные частоты из поступающего сигнала. Изделия являются полностью отечественными и внесены в Реестр российской промышленной продукции.

На стенде резидента столичной ОЭЗ компании «Микрон» была продемонстрирована SIM-карта с криптографической защитой и электронной подписью, а также игровая консоль на базе российского микроконтроллера. Также особое внимание на выставке было уделено отечественным микросхемам, которые предназначены для производства высокотехнологичных изделий в различных сферах: от телекоммуникационных технологий до систем безопасности.

«Форум «Микроэлектроника» – ключевое профессиональное событие отрасли, где ученые, специалисты, представители государства и бизнеса обсуждают новые возможности для развития микроэлектронных технологий, устанавливают и развивают межотраслевые научно-практические и производственные связи, формируют эффективные ответы новым вызовам, обеспечивая технологический суверенитет России», – подчеркнул Геннадий Красников, президент Российской академии наук, научный руководителькомпании «НИИМЭ» – соорганизатора форума.