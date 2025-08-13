Ликсутов: компании Москвы увеличили поставки хлеба и кондитерских изделий

По итогам января — июня текущего года в столице фиксируется устойчивый рост производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года предприятия нарастили выпуск на 7,1%, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На территории ТиНАО разместятся предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, это позволяет обеспечивать горожан качественными продуктами питания. Так, в первом полугодии 2025-го столичные компании произвели около 263,4 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты», — добавил Ликсутов.

Поддержка предприятий пищевой промышленности

За шесть месяцев 2025-го московские предприятия увеличили выпуск булочных изделий из пшеничной муки на 16,3%; пирогов, пирожков и пончиков — на 29,7%, а пирожных — на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В столице функционирует более 320 предприятий пищевой промышленности. С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей свежими продуктами. В результате, за период с начала 2025 года объем поставок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Москве составил около 63 миллиардов рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике города», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Комбинат «Добрынинский»

Так, московский комбинат кондитерских изделий «Добрынинский» за период январь — июнь текущего года выпустил свыше 800 тонн продуктов. Суммарная стоимость произведенной продукции составила более 200 млн рублей.

Ассортимент предприятия включает свыше 150 наименований кондитерских изделий, изготовленных с применением натуральных ингредиентов в соответствии с установленными стандартами качества. В рамках расширения продуктовой линейки в производственную программу были включены мини-пирожные.

Комбинат «Черемушки»

С начала года ОАО КБК «Черемушки» продолжает демонстрировать рост производства. За отчетный период комбинат отгрузил в магазины Москвы и Московской области почти 57 тыс. тонн свежей хлебобулочной продукции — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка предприятия достигла 7 млрд рублей. Успех обусловлен не только увеличением объемов производства, но и выпуском новых изделий с добавленной стоимостью: пирожков с разными начинками, сдобных рулетов и зерновых хлебов.

«Уже более 50 лет комбинат ежедневно снабжает горожан свежей и качественной продукцией. Наши изделия представлены практически во всех магазинах столицы и пользуются спросом у широкого круга потребителей. Это подтверждает стабильную работу предприятия и его важную роль в жизни города», — отметил генеральный директор комбината Юрий Мугандин.

Холдинг «Коломенский»

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» выпускает более 1,5 тыс. тонн изделий в сутки, включая свежую и быстрозамороженную хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия и готовую еду. В состав холдинга входит 15 производственных площадок. На предприятиях работает свыше 10 тыс. сотрудников. В текущем году ежемесячная выручка компании составила 6 млрд рублей, а за прошлый год выручка холдинга достигла 60 млрд рублей.