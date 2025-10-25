Ликсутов: дорожные плиты резидента ОЭЗ прошли успешные испытания на Крайнем Севере

Дорожные плиты из переработанных автошин компании «Нанотехнологический центр композитов» из ОЭЗ «Технополис Москва» были успешно применены в условиях Крайнего Севера, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Изделия предназначены для организации подъездов тяжелой техники к строительной или производственной площадке и заменяют бетонные дорожные плиты.

«Резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ выпускает дорожные плиты из переработанных автомобильных шин. С их помощью в короткие сроки был организован временный участок дороги для подъезда тяжелой техники на Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении. Изделия не только успешно выполнили свое прямое назначение, но и сохранили верхний слой почвы от пагубного воздействия колес и гусениц. Ежегодно производственные мощности резидента позволяют выпускать до 8 тыс. мобильных дорожных плит», — уточнил Ликсутов.

Известно, что разработка компании «НЦК» имеет возможность многократного применения, обладает меньшим весом и лучшими прочностными характеристиками. При размере 4×2 метра плита весит всего 950 кг, при этом легко выдерживает даже разворот гусеничной техники весом более 110 тонн.