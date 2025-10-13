Серпуховской лифтостроительный завод (СЛЗ), входящий в группу компаний «Садовое кольцо», завершил разработку лифта рюкзачного типа. Его грузоподъемность позволяет перевозить до 1000 кг. Новые лифты будут востребованы в современных зданиях с нестандартными архитектурными решениями с выходами из кабины на две или три стороны, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов, эта технология позволяет по-новому взглянуть на проектирование зданий, делая их планировку более гибкой и функциональной. Разработка СЛЗ предлагает большую грузоподъемность и универсальность, подходит для разных зданий — от жилых домов до торговых центров.

«На разработку потребовалось 8 месяцев. Его конструкция позволяет экономить место, использовать легкие материалы для шахты и делать кабины с несколькими выходами. Например, в торговом центре или отеле, где лифт стоит на пересечении коридоров, такая конструкция упрощает передвижение и делает пространство удобнее для посетителей», — рассказал Геннадий Перегудов.

В отличие от традиционных лифтов, где направляющие для кабины и противовеса размещены на разных стенах шахты, в рюкзачной системе они все находятся на одной стене. Это решение уменьшает размеры шахты, что особенно важно для зданий, где каждый метр пространства на счету. Одна из главных особенностей лифта — возможность делать кабины проходными, с выходами на две или даже три стороны, включая угловые выходы под 90 градусов.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.