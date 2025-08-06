Лифтостроительный завод Мытищ производит противопожарные двери для лифтовых шахт

Лифтостроительный завод «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT) первый в России сертифицировал 4-створчатые противопожарные двери для лифтовых шахт. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новая разработка способна выдерживать прямое воздействие открытого пламени и продуктов горения в течение 60 минут, обеспечивая надежную защиту от распространения пожара.

«Лифтостроительный завод «ПУЛЬС» расположен в городском округе Мытищи. Сегодня на предприятии создано 45 рабочих мест. Инвестиции в разработку и запуск производства четырехстворчатых противопожарных дверей и лифтовых систем составили 60 млн рублей», — отметили в пресс-службе Мининвеста.

Разработанные заводом «ПУЛЬС» двери позволяют оснащать противопожарной защитой лифты грузоподъемностью от 3 тонн и более, что открывает новые возможности для обеспечения безопасности на промышленных объектах, а также в торговых комплексах и культурно-досуговых учреждениях с массовым пребыванием людей. Разработка предприятия способна выдерживать прямое воздействие открытого пламени и продуктов горения в течение 60 минут. Принцип действия основан на сдерживании распространения огня между уровнями здания. Если возгорание происходит на одном из этажей, двери предотвращают проникновение пламени и горячих газов в лифтовую шахту, защищая другие этажи здания.

Разработка прошла всесторонние испытания в аккредитованной лаборатории, где специалисты подвергали конструкцию интенсивному тепловому воздействию. В результате проведенных испытаний продукция показала полное соответствие международным стандартам пожарной безопасности, в том числе Технического регламента Евразийского экономического союза.

«Чем больше дверь, тем сложнее добиться равномерного распределения тепловой нагрузки и обеспечить целостность в течение нормированного времени горения. Нам удалось не только решить эту задачу, но и создать продукт, который будет служить десятилетиями», — отметил заместитель генерального директора завода «ПУЛЬС» Артем Козлов.

Ранее предприятие запустило производство лифтов для зон сейсмической активности.

Завод «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT) — российский производитель подъемного оборудования специализируется на создании уникальных лифтовых систем «под ключ» для промышленных предприятий, складских комплексов и спецобъектов. Завод производит сложные, тяжелые лифты (грузоподъемностью от 3 до 10 тонн), взрывозащищенные лифты, специализированные лифты для сейсмоопасных регионов России, фуникулеры и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.