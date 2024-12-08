сегодня в 11:50

Лидером по обороту средств по российским картам UnionPay РХБ стала Италия

В октябре клиенты Россельхозбанка потратили в Италии свыше 2,2 млрд рублей по картам российским UnionPay, сообщает РИА Новости .

Эта европейская страна стала лидером по обороту средств по картам UnionPay РХБ.

Россияне совершили в Италии свыше 22,8 тыс. банковских операций. В основном они покупали одежду. При этом средний чек составил 155 тыс. рублей.

На втором месте по числу покупок непродовольственных товаров — канцтовары, игрушки. По ним средний чек был 81 тыс. рублей. дальше идут товары для дома, средний чек — 100 тыс. рублей.

«Транзакции по картам UnionPay Россельхозбанка успешно проходят более чем в 123 странах на четырех континентах», — сказала отметила зампред правления РСХБ Юлия Деменюк.

В октябре этого года клиенты РХБ совершили более 418 тыс. операций по картам UnionPay. Общая сумма по ним составила 6,7 млрд рублей. За 10 месяцев объем операций увеличился до 57 млрд рублей.