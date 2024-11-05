Лидер по России: Воробьев рассказал об успехе Подмосковья в сырной отрасли

За последние десять лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в три раза нарастить производство — до 154 тысяч тонн в год. Об успехе в сырной отрасли региона в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что с 2016 года в Наро-Фоминске работает молочно-товарная ферма «Рота-Агро Благовещенье» и она стала первой, где активно начали применять современные технологии в сельскохозяйственной отрасли. Именно на этой ферме одними из первых начали внедрять автоматизированное управление стадом, затем на производстве появилась промышленная доильня.

В Дмитрове на территории агропарка «Сырная долина» работает «Сыровар», который в год производит более 5 тысяч тонн сыров твердых сортов. По словам Воробьева, в кластере в ближайшие два года начнут работать еще два производства: в 2025 году откроют «Звезду Подмосковья» с проектной мощностью 4,5 тыс. тонн продукции в год, а в 2026 году введут в эксплуатацию «Продмол». Производственная мощность этого предприятия составит 8 тыс. тонн в год.

В числе лидеров также значатся «Озерецкий молочный комбинат» в Дмитрове, сыроварня «Сыр&Beer» в Королеве, «Хохланд Руссланд» в Раменском, наращивает объемы Истринская сыроварня Олега Сироты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт работам новому предприятию сырной отрасли в Ленинском округе. Там заработал завод «Рота-Агро».