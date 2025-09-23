«Личная финансовая дисциплина»: экономист рассказала, как снизить плату по ЖКХ

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила, что в условиях резкого подорожания коммунальных платежей жителям России стоит научиться контролировать собственные траты и заняться воспитанием в себе финансовой грамотности и дисциплины, сообщает «ФедералПресс» .

«Финансовая дисциплина представляет собой сложный процесс управления доходами и расходами. Хорошо, если есть помощник в лице финансового консультанта, в противном случае придется осваивать азы финансовой грамотности, особенно в сфере расходов на оплату услуг ЖКХ, самостоятельно», — объяснила эксперт.

По ее словам, важной частью коммунальных платежей являются расходы на горячее и холодное водоснабжение, а также канализацию. Рекомендуется отдавать предпочтение душу вместо ванны, а также умеренно использовать воду при готовке, мытье посуды и уборке.

При оплате газа целесообразно использовать счетчик, особенно если в квартире проживает значительное количество людей (более трех). Эксперт подчеркнула необходимость формирования культуры осознанного потребления ресурсов и внедрения современных «умных» технологий в бытовую технику и другие устройства в квартирах.

