Льготную ипотеку сокращают: что будет со ставками и ценами на жилье

Сокращение доли льготных ипотечных программ приведет к повышению ставок по рыночной ипотеке, поскольку банкам придется компенсировать отсутствие государственных субсидий, однако в долгосрочной перспективе это может способствовать нормализации рынка недвижимости, сообщил РИАМО профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Банки будут вынуждены повышать ставки по рыночным программам, чтобы сохранить маржинальность после сокращения льготной ипотеки, заявил экономист.

По его словам, уменьшение доли субсидируемых государством кредитов означает, что «дешевых» займов на рынке станет меньше. При этом спрос на рыночную ипотеку может вырасти — для тех, кто раньше пользовался льготами, она останется единственным вариантом.

Впрочем, у сокращения льготных программ есть и плюсы, отметил эксперт. Это должно «нормализовать» рынок и убрать избыточные стимулы, которые разгоняли цены на жилье. Снижение спроса на новостройки может замедлить строительство и даже привести к коррекции цен на первичном рынке.

Точный эффект, подчеркнул Толкачев, будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, инфляции и общей экономической ситуации.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.