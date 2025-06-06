«Лента» планирует выкупить гипермаркеты «Магнит»

сегодня в 12:50

Ритейлер «Магнит» планирует продать свои гипермаркеты и сосредоточиться на развитии магазинов «у дома» и ультрамалых объектов, сообщает «Коммерсант» .

В качестве основного кандидата на покупку рассматривается «Лента». Переговоры по сделке уже начались, однако данные об условиях пока не разглашаются.

В марте общая площадь крупных магазинов сети «Магнит» составила 922,6 тыс. кв. м. В этот список входят 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный».

По предварительной информации, общая сумма сделки может составить около 100 млрд рублей.

Ранее федеральная сеть «Магнит» продала свою агрокомпанию «Москва на Дону» в Липецкой области. Компания занимается выращиванием овощей открытого грунта. Новый собственник вошел в топ-20 самых крупных землевладельцев России.