«Лента» планирует выкупить гипермаркеты «Магнит»
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Ритейлер «Магнит» планирует продать свои гипермаркеты и сосредоточиться на развитии магазинов «у дома» и ультрамалых объектов, сообщает «Коммерсант».
В качестве основного кандидата на покупку рассматривается «Лента». Переговоры по сделке уже начались, однако данные об условиях пока не разглашаются.
В марте общая площадь крупных магазинов сети «Магнит» составила 922,6 тыс. кв. м. В этот список входят 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный».
По предварительной информации, общая сумма сделки может составить около 100 млрд рублей.
Ранее федеральная сеть «Магнит» продала свою агрокомпанию «Москва на Дону» в Липецкой области. Компания занимается выращиванием овощей открытого грунта. Новый собственник вошел в топ-20 самых крупных землевладельцев России.