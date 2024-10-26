Le Monde: Газпромбанк близок к покупке сети гипермаркетов «Ашан»

Французская компания Auchan находится на завершающей стадии переговоров о продаже расположенных в РФ магазинов «Ашан» Газпромбанку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материал Le Monde.

Источник, близкий к руководству Auchan, отметил, что если компания и покинет рынок РФ, то не из-за политики или попыток сохранить репутацию. Дело в экономической стороне вопроса.

«Коммерсант» писал, что «Ашан» и Газпромбанк пока не публиковали намерения о сделке. Стоимость компании может составлять 30 млрд рублей.