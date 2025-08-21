Лавров: РФ и Индия имеют совместные планы добычи ресурсов в России

Москва и Нью-Дели работают над совместным планом по добыче ресурсов на российской территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

Россия и Индия заинтересованы в реализации совместных проектов по добыче энергоресурсов на российской территории. Лавров отметил, что работы могут пройти на Дальнем Востоке и на арктическом шельфе.

Глава МИД РФ добавил, что у Москвы и Нью-Дели хорошие результаты по сотрудничеству в сфере углеводородов. Также он сказал, что поставки российской нефти на индийский рынок продолжаются.

Ранее стало известно, что Индия не прекращает приобретать черное золото из России, несмотря на пошлины США. Эксперты допускают, что объемы импорта могли сократиться, но поставки не останавливались.