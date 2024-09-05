Лавров назвал причину приостановки соцвыплат в Абхазии

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что приостановка соцвыплат в Абхазии не является следствием неких обостренных отношений между Москвой и Сухумом, сообщает ТАСС .

По словам политика, связь РФ и Абхазии не была подвержена негативным воздействиям. А приостановка Россией социально-экономической помощи республике произошла в рамках достигнутых взаимных договоренностей.

Лавров добавил, что они ратифицированы в парламентах. По его словам, вопрос приостановки соцвыплат касается того, чтобы соблюдался баланс этих самых обязательств.

«Главным остается выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами», — отметил Лавров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что РФ приостановила социально-экономическую помощь республике, которая касается учителей, силовиков, врачей, с 1 сентября.

Лавров добавил, что он пригласил Шамбу посетить Россию в ближайшие недели, где политики смогут еще раз обсудить все детали вопроса.