Квоты и урожаи: экс-замминистра объяснил снижение поставок зерна за границу

Эксперт Холод: уменьшение поставок зерна из РФ связано с квотами на контракты

Бывший заместитель министра по сельскому хозяйству и продовольствию РФ Леонид Холод заявил, что за последний год поставки зерна из России на внешний рынок уменьшились из-за нескольких факторов: в первую очередь, квот на заключение новых экспортных контрактов, сообщает АБН24 .

По его словам, эту меру ввели для ограничения вывоза зерна в условиях недостатка внутренних запасов. В целом она направлена на обеспечение продовольственной безопасности.

«Кроме того, на фоне благоприятных прогнозов по урожаю в странах Северного полушария — США, Канаде, Европе — мировые цены на зерно оставались под давлением», — добавил эксперт.

В мае из РФ вывезли около 1,2 миллиона тонн зерна: для сравнения год назад этот показатель составил 6,35 миллиона тонн. С июля 2024 года по май 2025 года общий объем экспорта был 48,2 миллиона тонн, в аналогичный период прошлого года — 68 миллионов тонн.