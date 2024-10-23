Квартальная прибыль Starbucks обрушилась на четверть

Сеть кофеен из США Starbucks опубликовала неутешительный отчет о предварительных результатах четвертого квартала и финансового года. Они оказались меньше, чем планировалось, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на выложенный американской компанией документ.

Квартальные чистые продажи снизились на 3% до 9,1 млрд долларов. Скорректированная прибыль на одну акцию упала на 25%.

Изначально аналитики прогнозировали, что чистая прибыль составит 9,38 млрд долларов. Прибыль на акцию должна была быть на уровне 1,03 доллара.

У компании Starbucks на протяжении трех лет подряд снижается уровень продаж в кофейнях, открытых от 12 месяцев в США и Китае. По словам представителей фирмы, это связано с низким спросом на напиток.

Компания Starbucks ушла из России в феврале 2022 года. Однако в июне 2024-го она снова подала заявки в Роспатент. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что с такими ценностями фирма в РФ не нужна.