Володин резко отреагировал на желание Starbucks вернуться в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что в Роспатент поступили заявки от некоторых компаний, которые в 2022 году громко заявили об уходе из России и желании финансово поддерживать ВСУ.

Starbucks — одна из американских сетей кофеен была в числе тех, кто покинул российский рынок, громко хлопнув дверью. Теперь же компания снова хочет вернуться в страну, где, по итогам 2021 года, заработала более 5 млрд рублей.

«Когда она (компания Starbucks — ред.) уходила с российского рынка, ее руководство громко говорило о своих «миссии и ценностях», а также о планах направлять заработанное киевскому режиму. В нашей стране они с такими ценностями и заявлениями не нужны. А кто остался работать в России, имеет все возможности развиваться», — резко прокомментировал ситуацию Володин.

Володин подчеркнул, что покинувшие бренды, конечно, могут попробовать вернуться на российский рынок, но отечественный бизнес успел адаптироваться к новым условиям и местные предприниматели уже заняли пустующие ниши.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в России будут поддерживать отечественных производителей и с удовольствием работать с теми, кто поддерживает российские ценности.

Ранее Starbucks и ряд других иностранных компаний заявили об уходе из России в связи с началом специальной военной операции на Украине. Летом 2023 года стало известно, что компания продала все свои активы за 500 млн рублей. Теперь бывшая американская сеть развивается в стране под новым названием Stars Coffee. Одним из совладельцев компании является бизнесмен Антон Пинский.