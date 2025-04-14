Курсы доллара и евро упадут по отношению к рублю 15 апреля

Китайский юань, американский доллар и европейский евро упадут по отношению к рублю 15 апреля. Центробанк РФ на официальном сайте опубликовал курсы обмена валют на вторник.

Китайский юань 12 апреля стоил 11,44 рубля. 15 апреля нацвалюта РФ укрепится до 11,2 рубля.

Американский доллар 12 апреля стоил 84 рубля. 15 апреля национальная валюта России укрепится по отношению к нему до 82,7 рубля.

Евро 12 апреля стоило 96,2 рубля. 15 апреля нацвалюта РФ укрепится по отношению к нему до 94,1 рубля.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова сказала, что, если торговая война будет длительной, доллар вырастет до 120 рублей.