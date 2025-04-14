Доцент Прикладова: доллар может вырасти до 120 руб при длительной торговой войне

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова заявила, что пошлины влияют на рост цен на нефть. Такая ситуация может привести к ослаблению рубля. Длительная торговая война может привести к росту доллара до 120 рублей, сообщает РИА Новости .

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт с базовой ставкой в 10%. Для Китая дополнительная «взаимная» пошлина составила в итоге 125%. Также у США есть еще одна пошлина для КНР по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками — 20%. Все это влияет на динамику цен на нефть.

«Если будет корреляция цен на нефть с тарифами, а вероятно, так и будет, то более низкие цены на нефть приведут к ослаблению рубля. Тогда возможен доллар за 100 с лишним, можем вернуться к показателям марта 2022 года, когда курс был 120 рублей за доллар», — отметила Прикладова.

По ее словам, такие тарифы могут сдержать рост экономики Китая. Из-за это потребность в энергоресурсах уменьшится, спрос на нефть сократится, соответственно, упадут цены. При этом эксперт напомнила, что нельзя забывать о роли ОПЕК+.

«В мае ожидается снижение добычи. Поэтому это должно поддержать уровень цен на нефть», — добавила эксперт.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что в фокусе рынка — развитие событий в тарифной войне, где Китай и США обменялись взаимными беспрецедентными пошлинами. Все это заметно добавляет волатильности мировым валютным рынкам. При этом курс юаня в апреле снижается.