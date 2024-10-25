Курс рубля: ослабление российской валюты поставлено на паузу

«Мы (в этом случае — ред.) можем увидеть некоторое укрепление рубля до уровней 12,50-13,00 за юань», — считает эксперт.

Немаловажную роль в этом вопросе с некоторым лагом в 3-4 месяца будут играть цены на сырьевые товары, которые с началом осеннего периода устремились вверх. Так, цены на нефть за короткий период восстановились с уровней ниже 70 долларов за баррель марки Brent до 80 долларов за баррель.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал, что в случае достижения курса доллара показателя в 100 рублей и на данном уровне инфляционные процессы в РФ будет крайне сложно остановить, а все усилия Банка России в указанном направлении станут неэффективными.