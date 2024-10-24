Если курс доллара пробьет 100 рублей, инфляцию будет сложно остановить

В случае достижения курса доллара по 100 рублей и закрепления американской валюты на этом значении, инфляционные процессы в России будет очень сложно остановить, и все усилия ЦБ в этом направлении за несколько лет станут неэффективными, сообщил РИАМО специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Многие банки, прогнозируя грядущий рост ключевой ставки ЦБ, уже повысили ставки по привлеченным депозитам для физических лиц до 20-22% годовых, а по кредитам, естественно, выше, что полностью укладывается в планы ЦБ по управлению экономической ситуацией в РФ, заявил эксперт.

Более того, по его словам, увеличение ставки главными банкирами страны преследуют еще одну немаловажную цель — не допустить роста курса доллара на межбанковском рынке выше психологически важной отметки в 100 рублей, к которой в последнее время цена начала подбираться.

«Если иностранная валюта (по негативному сценарию) пробьет эту отметку и закрепится над ней, инфляционные процессы будет очень сложно остановить (это мы помним по 90-м годам прошлого века), и все усилия ЦБ в этом направлении за несколько лет станут неэффективными», — отметил Вавилов.