Курс рубля может укрепиться после резкой просадки

После резкого снижения курса российской валюты на прошлой неделе сейчас велика вероятность его стабилизации и даже укрепления, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

На расстановку сил на валютном рынке на предстоящей неделе продолжит заметно влиять развитие ситуации на Ближнем Востоке, обострение которой уже сказалось в значительной мере на курсах на прошлой неделе, отмечает он. В пользу рубля будут играть такие поддерживающие факторы, как нефтяные котировки, рост которых провоцирует обострение геополитической ситуации.

Кроме того, на стороне нефтяных котировок сейчас играет усиление ожиданий инвесторов снижения ставок ФРС на следующем заседании, говорит эксперт.

«В моменте же рублю удается краткосрочно переломить тенденцию ослабления. После довольно резкой просадки курса национальной валюты на прошлой неделе сейчас все выше вероятность, что рубль стабилизируется на текущих уровнях с возможной коррекцией в сторону небольшого укрепления», — полагает Тимошенко.

По его мнению, добавляет оптимизма рублю и решение Минфина России о снижении объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила.

«Отметим, что дополнительный эффект на валютный рынок оказывают балансирующие операции Банка России, в рамках которых он увеличивает продажу валюты, данный фактор призван поддержать национальную валюту. Ожидаемое инвесторами смещение торговли валютой во внебиржевой сегмент (начиная с понедельника ввиду приближения даты окончания лицензии OFAC на завершение операций с Мосбиржей) может оказать свое влияние и повысить волатильность рубля», — комментирует эксперт.

Курс доллара с 14 по 18 октября составит 94,5-96,5 рублей, евро — 103,5-105,5 рублей.