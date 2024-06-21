Курс юаня перешел к росту на Мосбирже

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже сильно снижается против юаня. Курс китайской валюты подскочил до 12,23 рубля, сообщает РИА Новости.

По данным биржи, курс юаня расчетами «завтра» на утро пятницы растет на 28 копеек, если сравнивать со значением предыдущего закрытия. Курс увеличился до 12,23 рубля.

Ранее член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин заявил об укреплении рубля на фоне заметных колебаний курса доллара: он сначала ослабевал, а потом отыгрывал позиции.

При этом нельзя утверждать, что турбулентность на рынке переросла в однозначный тренд, добавил он.