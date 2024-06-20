Эксперт Тумин: наблюдается укрепление рубля на фоне колебаний доллара

В последнее время наблюдается укрепление рубля на фоне заметных колебаний курса доллара: он сначала ослабевал, потом отыгрывал позиции. Но пока нет оснований утверждать, что турбулентность на рынке переросла в однозначный тренд, сообщил РИАМО член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

По его словам, нынешнее укрепление курса рубля происходит в условиях обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами. И турбулентность на рынке не переросла в однозначный тренд. Тем не менее, пока объем валютной выручки увеличивается в условиях роста цен на нефть, а спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения низкий, ситуация будет относительно стабильной.

В настоящее время за доллар просят 84,88 рубля, за евро — 91,02 рубля и 11,72 рубля за юань. Конечно, в июне позитивное влияние на курс рубля окажут высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса, подчеркнул Тумин.

«Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие две-три недели мы увидим примерно следующие котировки: порядка 85-92 рубля за доллар, около 97-100 рублей за евро и порядка 12,3 рубля за юань», — спрогнозировал эксперт.