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Курс юаня на открытии торгов Мосбиржи вырос до 11,93 рубля

На открытии торгов Мосбиржи курс юаня вырос на 3,5 копейки до 11,93 рубля, сообщает ТАСС .

На закрытии торгов 25 июня китайская валюта достигла 11,9 рубля.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко отметил, что юань на предыдущей неделе показал высокую волатильность: резко ослабевая в начале и активно укрепляясь в ее последние дни.

По его мнению, на текущей неделе ряд факторов окажет давление на курс китайской валюты.