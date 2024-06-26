Курс юаня на открытии торгов Мосбиржи вырос до 11,93 рубля
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На открытии торгов Мосбиржи курс юаня вырос на 3,5 копейки до 11,93 рубля, сообщает ТАСС.
На закрытии торгов 25 июня китайская валюта достигла 11,9 рубля.
Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко отметил, что юань на предыдущей неделе показал высокую волатильность: резко ослабевая в начале и активно укрепляясь в ее последние дни.
По его мнению, на текущей неделе ряд факторов окажет давление на курс китайской валюты.